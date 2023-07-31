بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. قائمة بـ كليات تقبل من 70% علمي رياضة

يترقب الآلاف من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية الرياضية الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى، وكذلك الحدود الدنيا لكليات تقبل من 70%علمي رياضة 2023 وغيرها من الشرائح، ما كشفت عنه مصادر بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، موضحة أنه لا يستطيع أحد تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، نظرا إلى أنه يجرى وفقا للعرض والطلب من قبل الطلاب.

كليات تقبل من 70% علمي رياضة 2023

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العمل بمختلف القطاعات في الوزراة ومكتب التنسيق يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحة أن الكشف عن كليات تقبل من 70 % علمي رياضة 2023، والحدود الدنيا تتضح مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق الجامعات 2022

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 70%علمي رياضة 2022، وفقا للتائج اللمعلنة من قبل وزارة التعليم العالي:

* العلوم الزراعية البيئية العريش287

تجارة انتساب موجه دمياط287

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ287

تربية (طفولة) كفر الشيخ287

تربية سوهاج287

زراعة سوهاج287