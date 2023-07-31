إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق صلاح سالم

أصبب 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في الجسد في تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية، على طريق صلاح سالم بالقاهرة الجديدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق صلاح سالم بالقاهرة الجديدة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في الجسم.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن الدفع بونش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على سبب وقوع الحادث.