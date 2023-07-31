إصابة 10 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشيخ زايد

أصيب 10 أفراد في حادث تصادم على طريق «القاهرة - إسكندرية»، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل حادث التصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث بتلقيه بلاغا من مستشفى زايد التخصصي بوصول 10 أشخاص مصابين في حادث على طريق «القاهرة - إسكندرية».

وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الرائد حسام عبدالمنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

10 أشخاص مصابين من أسرة واحدة

وتبين إصابة 10 أشخاص مصابين من أسرة واحدة وعند سؤال أحدهما أفاد بانفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى انقلابها وحدوث إصابتهم في أثناء توجهم لحضور حفل زفاف، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.