وسائل إعلام: حادث تحطم طائرة بماريلاند أسفر عن مقتل جنرال أمريكي متقاعد

قالت صحيفة «ستارز أند سترايبس» العسكرية الأمريكية، إن الجنرال الأمريكي المتقاعد أنتوني بوتس توفي في ظروف غير معروفة في حادث تحطم طائرة شمال شرق ولاية ماريلاند، الواقعة بمنطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل إعلام، إن الحادث وقع في 25 يوليو الجاري، موضحة أن الطائرة المنكوبة من طراز «بيبر بي أيه 28 شيروكي» ذات المحرك الواحد والتي يقودها بوتس، الذي عمل سابقا كقائد لطائرة هليكوبتر.

تحطم الطائرة بالقرب من ميدان اختبار الجيش في «أبردين»

وقع حادث تحطم الطائرة بالقرب من ميدان اختبار الجيش في «أبردين» شمال شرق ولاية ماريلاند، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، أوضحت «فرق الإطفاء»، أن عناصرها عثرت على حطام الطائرة في حقل، مضية: «لا نعرف ما حدث للطائرة.. لم يكن هناك نيران على الأرض»

وخدم بوتس «59 عاما» في الجيش الأمريكي منذ عام 1986، كما حصل على على وسام جوقة الشرف والنجمة البرونزية.

وقال الجيش الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، إن الجنرال بوتس أكمل أكثر من 36 عاما من الخدمة المتميزة.

كما خدم الجنرال الأمريكي القتيل في درع الصحراء وعاصفة الصحراء والحرية الدائمة وحرية العراق، وفقا لما ذكرته شبكة«فوكس نيوز»الإخبارية الأمريكية