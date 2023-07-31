إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة بالشرقية

شهد طريق الزقازيق منيا القمح الشرقية، حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.

حادث مروري في الشرقية

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد وقوع حادث سير مروري تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على طريق الزقازيق منيا القمح، وهو ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في الجسم، ونقلهم إلى المستشفى.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن الدفع بونش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة؛ للوقوف على سبب وقوع الحادث.