مصاريف الجامعة المصرية الصينية لعام 2023-2024 والأوراق المطلوبة، من بين الأمور التي قد يبحث عنها بعض الطلاب لمعرفة الشروط كافة من أجل الالتحاق به، وهو ما أتاحته الجامعة بشكل مبكر، حيث كشفت عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، ردا على استفسارات الطلاب بأنّ التقديم المبكر متاح لطلاب الثانوية العامة 2023 وحاملي الثانوية 2022، وطلاب الشهادات العربية والأجنبية والشهادات المعادلة.

شروط تقديم الجامعة المصرية الصينية

وعن شروط التقديم في الجامعة المصرية الصينية لعام 2023-2024، يحقق المتقدم الحد الأدنى من النسب المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، فضلا عن توفير المستندات الرسمية المطلوبة وتسديد مصاريف الجامعة.

المستندات المطلوبة للتقدم للجامعة

وحول المستندات المطلوبة للتقدم للجامعة المصرية الصينية لعام 2023 - 2024، فهي كما يلي.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الأصلية.

- نسخة من الهوية الوطنية (للطلاب المصريين فقط) أو جواز السفر.

- 6 صور جديدة بخلفية بيضاء.

- استمارة عسكرية - استمارة 2 و6 جند (مصريون فقط).

مصاريف الجامعة الصينية 2024

وأعلنت الجامعة الصينية مصاريف الدراسة بها للعام الدراسي 2023-2024 كما يلي.

- كلية الصيدلة: 98 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 78 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا: 56 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.

الحد الأدنى للقبول في الجامعة الصينية

وسبق وأعلن رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، الحد الأدنى للالتحاق بالدراسة في الجامعة الفرصة، والتي تتيح حاليا التسجيل والالتحاق بكلياتها ضمن صرح تعليمي وحيد يحمل اسم الصين في الشرق الأوسط، وعن النسب الخاصة بالقبول، فهي كما يلي.

- كلية الهندسة: 80%.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية: 65%.

- كلية العلاج الطبيعي: 90%.

- كلية الصيدلة وجميع الكليات العلمية 90%.