كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية الصينية بعد إضافة 6 كليات جديدة لها

تمثل الجامعة المصرية الصينية ECU مشروعا تعليميا متكاملا يتواكب مع عصر المعرفة للألفية الثالثة، ويقدم خدمات عالية الجودة في المجالات العلمية الحديثة والمتقدمة والبحث والتطوير التجريبي والابتكار عبر الكليات التي تتضمنها الجامعة.

قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إنشاء الجامعة «المصرية الصينية»

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قرارا يحمل رقم 413 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض بنود قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013، لمتعلق بإنشاء الجامعة المصرية الصينية.

ويتضمن القرار إضافة 6 كليات جديدة إلى الجامعة وهي كليات الطب البيطري، الحاسبات ونظم المعلومات، القانون والإنسانية، الفنون والتصميم، والإعلام والدراسات الأدبية، إلى جانب كليات الجامعة.

كليات الجامعة المصرية الصينية

أعلنت الجامعة المصرية الصينية استمرار تلقي طلبات التقديم هـــــــــنـــــــا

1- كلية الهندسة والتكنولوجيا

2- كلية العلاج الطبيعي

3- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية

4- كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء

وأوضحت الصفحة الرسمية للجامعة المصرية الصينية في تصريحات لـ «الوطن» تفاصيل قبول الطلاب بها كالتالي:

أولا: شروط التقديم في الهندسة والتكنولوجيا

* الحد الأدنى الثانوي الأمريكان IG و 70٪

* الحد الأدنى الثانوي الأزهري 70٪

* الحد الأدنى الثانوي العام 68٪؜.

المصاريف: 56.000 جنيه سنويا

المستندات المطلوبة:

شهادة الثانوية، شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، بطاقة الطالب

أقسام الكلية

1) البترول والغاز

2) البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

3) الطاقة والطاقة المتجددة

4) التشييد والبناء

5) الميكاترونيك

شروط التقديم في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية

- الحد الأدنى الثانوي الأمريكان والـ IGو 60%

* الحد الأدنى الثانوي الأزهري 60%

* الحد الأدنى الثانوي العام 55%

المستندات المطلوبة: شهادة الثانوية، شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، بطاقة الطالب

المصاريف: 44.000 جنيه سنويا

أقسام الكلية:

1) تسويق وإبداع

2) محاسبة

3) اقتصاد دولي

4) مالية استثمار

5) أعمال تجارية دولية

شروط التقديم في كلية علاج طبيعي

* الحد الأدنى الثانوي الأمريكان و80% والـ IG

* الحد الأدنى الثانوي الأزهري 80%

* الحد الأدنى الثانوي العام 78%

المستندات المطلوبة:

شهادة الثانوية، شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، بطاقة الطالب

المصاريف: 78.000 جنيه سنويا

شروط التقديم في كلية صيدلة

* الحد الأدنى الثانوي الأمريكان والـ IG 75%

* الحد الأدنى الثانوي الأزهري 75%

* الحد الأدنى الثانوي العام 74%

المستندات المطلوبة:

شهادة الثانوية، شهادة الميلاد، صورة بطاقة ولي الأمر، بطاقة الطالب

المصاريف: 98.000 جنيه سنويا