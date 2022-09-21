الجامعة المصرية الصينية.. تعرف على التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة

بعد إعلان الجامعة المصرية الصينية «ECU» إضافة 6 كليات جديدة، ازدادت معدلات البحث عن ما تلك التخصصات المتاحة، وتنسيق القبول بها، ومصاريف الجامعة.

وفي السطور التالية، يعرض موقع «الوطن» تفاصل الكليات الجديدة التي تم إضافتها إلى الجامعة المصرية الصينية ECU وفق القرار الرئاسي رقم 413 لسنة 2022، المتعلق بإنشاء الجامعة كالتالي:

الكليات الجديدة في الجامعة المصرية الصينية ECU

وبحسب قرار رئاسة الجمهورية، تم إضافة 6 كليات لتكون كالآتي:

الطب البيطري، الحاسبات ونظم المعلومات، القانون والإنسانية، الفنون والتصميم، والإعلام والدراسات الأدبية، إلى جانب كليات الجامعة، وهي الهندسة والتكنولوجيا، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والتجارة الدولية، والصيدلة وتكنولوجيا الدواء.

تنسيق الجامعة المصرية الصينية

وجاء الحد الأدني للقبول بالجامعة المصرية الصينية، في كلية الهندسة 68٪؜، وتتيح الدراسة في البرامج الآتية: «البترول والغاز، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والطاقة المتجددة، والتشييد والبناء، والميكاترونيك»، وتصل مصاريفها نحو 56 ألف جنيه.

وجاء الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية لطلاب الثانوية العامة 55%، والبرامج المتاحة للطلاب هي «تسويق وإبداع، ومحاسبة، واقتصاد دولي، ومالية استثمار، وعمال تجارية دولية»، وتصل قيمة الرسوم الدراسية نحو 44 ألف جنيه.

بينما كلية العلاج الطبيعي الحد الأدني للقبول بها لطلاب الثانوية العامة نحو 78%، وتبلغ قيمة الرسوم الدراسية 78 ألف جنيه.

أما الحد الأدني لطلاب الثانوية العامة للقبول بكلية صيدلة فكان 74%، وتصل قيمة الرسوم الدراسية نحو 98 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة

ولطلاب الثانوية العامة، يجب تجهيز المستندات الآتية للالتحاق بالجامعة المصرية الصينية، التي جاءت كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية

- أصل شهادة الميلاد

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب