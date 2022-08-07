يفضل كثير من الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية البحث عن الجامعات الدولية، التي تعتمد على البرامج والمناهج الدراسية الحديثة والانتاجية، لذلك ترتفع عمليات البحث عن مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، بعد ظهور النتيجة.

مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي السطور القادمة، تقدم بوابة «الوطن» ضمن خدماتها في مجال أخبار التعليم مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة على الانترنت الذي جاء كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في الجامعة المصرية الصينية

وتتيح الجامعة المصرية الصينية لطلاب شهادة الثانوية العامة إمكانية الانتساب لـواحدة من 4 كليات، هي الصيدلة، العلاج الطبيعي، الهندسة، الاقتصاد والتجارة الدولية.

مصاريف الجامعة المصرية الصينية 2022-2023

وكانت الجامعة المصرية الصينية قد أصدرت بيان في وقت سابق، أعلنت خلاله عدم زيادة المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2022-2023، لتكون هي نفس مصروفات العام الماضي، لتخفيف العبء عن الطلاب الجامعيين الجدد وأولياء الأمور، وجاءت المصروفات المعلنة كالآتي:

مصروفات الجامعة المصرية الصينية كلية علاج طبيعي 2023

وجاءت المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لكلية العلاج الطبيعي نحو 78 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة المصرية الصينية كلية الصيدلة

بينما بلغت قيم رسوم كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية نحو 98 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة المصرية الصينية كلية الهندسة والتكنولوجيا

وفي كلية الهندسة والتكنولوجيا التابعة للجامعة المصرية الصينية 2022-2023 وصل الرسوم الدراسية نحو 56 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة المصرية الصينية كلية الاقتصاد والتجارة الدولية

في حين كانت الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل في كلية الاقتصاد والتجارة الدولية الجامعة المصرية الصينية نحو 44 ألف جنيه.

تنسيق الجامعة المصرية الصينية 2022-2023

وجاء تنسيق كليات الجامعة المصرية الصينية لطلاب شهادة الثانوية العامة كالآتي:

75% لكلية الصيدلة

80% لكلية العلاج الطبيعي

70% لكلية الهندسة

60% لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية.