كيفية عمل معادلة طلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي

بعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، واقتراب موعد إعلان التنسيق، يبدأ عدد من طلاب الأزهر في التعرف على كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي، وهو الأمر الذي يتطلب إجراء بعض الحسابات حت يصبح أهلًا للاتحاق بالجامعات الحكومية العادية الخاضعة لوزارة التعليم العالي.

كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي

وعن كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي، فالأمر يتطلب أن يقوم الطالب بحساب المجموع الاعتباري، حيث إنّ مجموع طالب الثانوية الأزهرية 20253 يختلف عن الثانوية العامة 2023، وهذه الحسبة تتم عن طريق 7 خطوات، أولها حساب درجات المواد الشرعية من المجموع والتي تصل إلى 210 درجات، وهي:

- مادة الفقه = 40 درجة.

- مادة قرآن = 40 درجة.

- مادة الحديث = 50 درجة.

- مادة التفسير= 40 درجة.

- مادة التوحيد = 40 درجة.

المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023

والخطوة الثانية في كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي، هي حذف درجات مجموع المواد الدينية من المجموع، فمثلا إذا كان الطالب حاصلا على 550 درجة، من ضمنها 150 درجة للمواد الشرعية، بالتالي يكون إجمالي درجاته 550-150= 400 درجة.

أما الخطوة الثالة من خطوات كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي، فهي عبارة عن إضافة درجات المستوى الرفيع للمجموع، بحيث يتم احتساب أعلى من 7.5 درجة فقط.

ثم ينتقل الطالب للخطوة الرابعة من كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي، وهي أن يقوم بقسمة حاصل المجموع على 440، وذلك بعد اتباع الخطوات سابقة الذكر، والخطوة الخامسة هي ضرب حاصل العمليات السابقة في 100 لنحصل على النسبة المئوية.

أما الخطوة السادسة من خطوات كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 علمي، هي عبارة عن ضرب حاصل العمليات السابقة في مجموع درجات الثانوية العامة، والذي يساوي 410 درجات، والخطوة الأخيرة هي قسمة ناتج كل العمليات السابقة على 100 للحصول على المجموع النهائي بعد المعادلة.