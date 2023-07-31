رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي.. اعرف الرسوم

أتاحت المناطق الأزهرية رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي، ويمكن لطلاب القسم العلمي التظلم على مجموعهم من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علمي

وفيما يتعلق برابط تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علمي عبر بوابة الأزهر، فإنه يمكن للطلاب تقديم تظلماتهم عبر ذلك الرابط من هنا.

خطوات تقديم تظلمات على نتائج الثانوية الأزهرية

في البدابة يسدد طلاب الثانوية الأزهرية رسوما قدرها 100 جنيه لكل مادة، وفق ما أكده الدكتور وسام متولي، وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، موضحا أن التظلمات تستمر لمدة شهر.

موعد ظهور نتيجة التظلمات

وعن نتيجة التظلمات أعلن مصدر مسؤول بالمنطقة الأزهرية بالأزهر الشريف، أن النتيجة ستظهر خلال 15 يوما على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك عقب اطلاع المسؤولين عن التصحيح على ورقة الإجابة الخاصة بالطالب المتظلم، ومقارنته بنموذج إجابة المادة المتظلم فيها، ويبدي ملاحظاته، ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه.

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية 2023 في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها.