قائمة بالكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي 2023

يتطلع طلاب الأزهر من الشعبة العلمية لمعرفة الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023، بعد ظهور النتيجة واعتمادها منذ أيام، وذلك ليبدأ كل طالب في تجهيز أوراقه والمطلوب منه ليلتحق بالكلية التي يحلم بها في حالة كان حصل على المجموع المناسب لها.

الكليات التي تقبل طلاب الثانوية الأزهرية علمي 2023

وتأتي الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية من الشعبة العلمية كالتالي:

- كليات طب البنين والبنات القاهرة

- كليات طب بنات وبنين دمياط

- كليات طب بنين وبنات أسيوط

- كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة

- كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة

- كلية هندسة بنين وبنات القاهرة

- هندسة بنين قنا

كليات طلاب القسم العلمي بنين

- كلية العلوم القاهرة تخصص عام

- كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام

- اللغات والترجمة تخصص عام

- معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة

- معهد إعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة

- كلية الإعلام

- كلية التجارة القاهرة تخصص عام

- كلية الزراعة القاهرة تخصص عام

- كلية التربية بالقاهرة تخصص عام

- كلية اللغة العربية تخصص عام

كليات قسم العلمي بنات

- كلية التمريض بنات

- كلية العلوم تخصص عام

- المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية