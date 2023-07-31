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طريقة عمل معادلة طلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 أدبي

كتب:

محمد أباظة
01:01 م | الإثنين 31 يوليو 2023
طلاب الثانوية الأزهرية

طلاب الثانوية الأزهرية

يتطلع طلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 أدبي، إذ يرغب البعض منهم في الالتحاق بالجامعات والكليات والمعاهد الحكومية أو الخاصة، لذلك يكون عليهم إجراء معادلة حسابية لحساب مجموع طالب الأزهر مع ما يعادله مع مجموع نظيره في الثانوية العامة، لتوحيد المعايير للالتحاق بالجامعات التي تخضع لإشراف من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 أدبي

ولمعرفة كيفية عمل المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية بالثانوية العامة 2023 أدبي، يجب على الطلاب تنفيذ عدد من الخطوات، أولها يتمثل في حساب درجات مواد الشرعي «الفقه، القرآن، الحديث، التفسير والتوحيد»، ثم يحذف الطالب درجات مجموع مواد الشرعي من إجمال المجموع الكلي.

طريق تنفيذ المعادلة لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 

ويضيف الطالب الأزهري درجات المستوى الرفيع، ثم يقتسم المجموع بعد ذلك على 440 درجة، ثم ضرب الحاصل في 100 حتى يحصل على النسبة المؤية، وبعدها يضرب الناتج في 410 وهو المجموع الكلي لدرجات مواد الثانوية العامة، وأخيرا يقسم الناتج على 100 حتى يحصل على المجموع بعد المعادلة ويتساوى مع طالب الثانوية العامة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.