أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الثانوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل قليل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مع تحديد مدة أسبوعين لتلقي تظلمات الثانوية العامة 2023.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الثانوي

وحدد وزير التعليم موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الثانوي، مؤكدا أنّها ستبدأ يوم 19 أغسطس المقبل، معلنا تفاصيل بدء تظلمات الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- رسوم التظلم على المادة 200 جنيه.

- نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 تبلغ 78.8%.

- منظومة الثانوية العامة تضم 800 ألف طالب وطالبة.

- 763206 طالبا عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة حضر منهم 759676.

- نسبة النجاح للبنين 80.6% والبنات 77%.

- نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84% ومدارس اللغات 70%.

- لم يحصل أي طالب على مجموع 100%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 سيكون إلكترونيا من رابط بوابة تظلمات الثانوية العامة، مع فحص التظلمات ورقيا، مع حصول الطالب على صورة ضوئية من ورق الإجابة مع إتاحة نماذج الاجابة على الموقع الالكتروني للوزارة.

ويوفر موقع الوطن رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يتيح الحصول على درجات المواد مفصلة والمجموع الكلي والنسبة المئوية.