أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023.. تحديد موعد التظلمات والدور الثاني

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدا أنه جرى إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية، لافتا إلى وجود 812 طالبا ارتكبوا مخالفات بامتحانات الثانوية العامة 2023 وتحويلهم للنيابة.

تفاصيل أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

في مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاءت أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، كالآتي:

- رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

- نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 78.8%.

- النسب المئوية للنجاح ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 5%.

- منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة.

- تقدم للامتحان 763206 طالبا حضر منهم 759676.

- نسبة النجاح للبنين 80.6% والبنات 77%.

- نسبة النجاح بالمدارس الحكومية 84% ومدارس اللغات 70%.

- لم يحصل أحد على مجموع 100%.

- 812 طالبا ارتكبوا مخالفات بامتحانات الثانوية العامة 2023 وجرى تحويلهم للنيابة.

- إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية.

- فتح باب التظلمات لنتيجة الثانوية العامة 2023 الخميس المقبل.

- 119 ألف طالب يخوضون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة.

- بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 19 أغسطس .

- تظلمات الثانوىة العامة ستستمر لمدة أسبوعين.

أتاحت الوطن عبر موقعها الإلكتروني، نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس، وبمجرد كتابته تظهر بيانات الطالب مثل الاسم والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها، فضلاً عن النتيجة بالنسبة المئوية والدرجة.