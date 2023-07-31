ميرفت أمين وعفاف شعيب تشاركان في جنازة نجل حسن يوسف (صور)

وصل الفنانين محمد فؤاد وعفاف شعيب، وميرفت أمين، إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، قبل قليل، للمشاركة في تشييع جنازة عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي.

وتواجد أشقاء الفنان حسن يوسف عند المسجد لاستقبال المعزين، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة في تمام الثالثة عصرا عقب وصول الجثمان إلى المسجد.

يذكر أنّ عبدالله حسن يوسف، مواليد عام 1988 ويبلغ من العمر 35 عامًا، وهو الابن الأصغر بين أشقائه، ولديه 3 أشقاء هم ناريمان ومحمود وعمر، ودرس الطيران في أوكرانيا، كما درس الإعلام في جامعة بيروت بلبنان.

ومن المُقرر تشييع جنازة ابن حسن يوسف، من مسجد الشرطة، بالشيخ زايد، عقب صلاة ظهر اليوم، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة.