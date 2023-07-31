تأجيل جنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي

قررت أسرة الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، تأجيل صلاة الجنازة على نجلهما الراحل حتى الثالثة عصرا، حيث تُقام من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، نظرا لتأخر الجثمان في طريقه من العلمين إلى القاهرة.

وكانت صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف من المقرر إقامتها بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

شهيرة تنعي حسن يوسف وشمس البارودي

وحرص عدد كبير من الفنانين، على تقديم واجب العزاء، في عبدالله حسن يوسف، حيث دخل بعضهم في حالة صدمة، إثر الوفاة المفاجئة، ومنهم الفنانة شهيرة التي كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «والله مش قادرة أكتب من الصبح.. مصابكم كبير وصعب وصدمة كبيرة لأصدقائي الغاليين حسن يوسف وشمس البارودي».

وأضافت الفنانة شهيرة: «ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة والرضاء بقضاء الله وقدره.. ربنا يلهمكم الصبر والسلوان على هذا الابتلاء.. تعازيّ ليكم ولأسرتكم ولكل حبايبكم ولا حول ولا قوة إلا بالله».