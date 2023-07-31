محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.2%

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 بالمحافظة، بنسبة نجاح 82.2%، لتصل إجمالي نسبة الناجحين خلال الدورين الأول والثاني بالشهادة الإعدادية بمطروح خلال هذا العام، إلى 94.5% بعدد 9658 طالبا وطالبة من إجمالي 11113.

نجاح 1664 طالبا وطالبة في امتحانات الدور الثاني بمطروح

وقال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان، إنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني الشهادة الإعدادية، بلغ 3112 طالبا، حضر منهم 2025، نجح منهم 1664 طالبا وطالبة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنه يمكن للطلاب، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بكل سهولة، من خلال موقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمطروح.

دعم المتفوقين في المراحل التعليمية في مطروح

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أنّ هناك دعما مستمرا للطلاب المتفوقين في جميع المراحل التعليمية، من جانب محافظ مطروح، ووزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وتكريمهما للأوائل في جميع الشهادات، لتحفيز غيرهم علي استمرار النجاح والتميز.