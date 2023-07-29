موعد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في المنوفية

تشغل نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنوفية، قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة مع انتهاء الامتحانات اليوم للطلاب، حيث سيتم البدء مباشرة في تصحيح المواد وإجراء المراجعات للمواد على أن يتم إعلان النتيجة بعد انتهاء كافة الإجراءات في كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني بالمنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنوفية سيتم الإعلان عنها مباشرة عقب الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات، وإجراء المراجعات لكي يحصل كل طالب علي حقة دون أي تقصير، مؤكداً أن الامتحانات انتهت اليوم دون رصد أي مشاكل.

نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الدور الثاني في محافظة المنوفية ستعلن عبر الموقع الرسمي المخصص لإعلان النتائج فق محافظة المنوفية.

ووجه، الشكر لكل المشاركين من الأساتذة وأعضاء الكنترول فيما يخص الشهادة الإعدادية في الدور الأول والثاني، مؤكدا أن مجهودا كبيرا شارك فيه كل العاملين في المديرية بالمنوفية لتسير الامتحانات بكل سهولة وبساطة.