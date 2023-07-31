مصرع مسن وإصابة طفل في انقلاب سيارة بـ«صحراوي البحيرة»

لقي مسن مصرعه وأصيب طفل بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلا إلى مستشفى العامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع مسن وإصابة طفل في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق « مصر_ اسكندرية» الصحراوي بالكيلو 70 بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع مسن وإصابة طفل وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبين وفاة مسن يدعى «السيد أبو الدهب عبد الغني إبراهيم»، 76 سنة، مقيم الهرم الجيزة وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام.

كما أسفر الحادث عن إصابة طفل يدعى «حمزة عمار محمد سيد»، 7 سنوات، مقيم الهرم الجيزة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.