أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المنوفية.. اعرف قيمة الرسوم

منذ اعتماد وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة، تشغل أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المنوفية، قطاع كبير من الطلاب على مستوى المحافظة، للبدء في إجراءات التظلمات على بعض المواد التي يتوقعون حصولهم على درجة أكبر فيها بعد إعادة التصحيح.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المنوفية

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المنوفية وباقي المحافظات، ستكون في المدريات التابع لها الطالب، كما جرى تحديد نظام التظلمات على أن يكون ورقيًا وليس عبر موقع الوزارة.

رسوم وأماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في المنوفية

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر إعلان النتيجة، أنّ بدء تظلمات الثانوية العامة ييكون الأربعاء المقبل، الموافق 2 أغسطس، ويستمر لمدة أسبوعين، كما جرى تحديد رسوم التظلم على المادة الواحدة بحيث تكون 200 جنيه، ويُسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

وعن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المنوفية، فإنها تقدم في مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ومقرها في مدينة شبين الكوم، على أن يكون مقر نظر التظلم من الطالب في الكنترول المجمع في مدينة القاهرة، وتحديدًا في مدرسة هدى شعراوي الإعدادية في 22 شارع القصر العيني.

ونجح الطالب أسامة محمد نصار، في حصد المركز الوحيد لأبناء محافظة المنوفية بين أوائل الثانوية العامة 2023، الذي احتل المركز الرابع على قسم علمي رياضة.