إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في المنوفية.. تفوق للفتيات

أعلنت المنطقة الأزهرية في المنوفية، أسماء أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية في محافظة المنوفية 2023، بعد عمل حصر الأوائل عبر موقع الأزهر الإلكتروني قبل عدة أيام، كما تم الإعلان عن الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 في محافظة المنوفية

وأوضحت المنطقة الأزهرية في محافظة المنوفية، أن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في المنوفية بالقسم العلمي هم الطلاب:

1- زينب عبد الفتاح محمود عبد الحميد الديب معهد صراوة، بمجموع 646 بنسبة مئوية بلغت 99.38%.

2- أماني مصطفى نصر الدين، معهم زنارة بمجموع 645 نسبة مئوية 99.23%.

3- يوسف عباس حامد يوسف شبين الكوم بمجموع 645 ونسبة مئوية 99.23%.

4- عمر سعيد محمود خلف الله، تلا، بمجموع 643 نسبة مئوية 98.92%.

5- عمرو أنور عبد الحميد شلبي بمجموع 643 ونسبة مئوية 98.92%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 بالمنوفية للقسم الأدبي

كما أعلنت المنطقة الأزهرية، أوائل نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة المنوفية 2023 للقسم الأدبي، والتي جاءت كالتالي:

1- إيمان محمد عبد العزيز خليل، معهد دلهمو 610 درجات بنسبة مئوية 96.83%.

2- إسراء عبد الفتاح عبد الفتاح عبد الشهيد، معهد دلهمو بمجموع 95.71%.

3- آيه محمود محمد خاطر، معهد محمد عبد الهادي خاطر فيشا، بمجموع 598 بنسبة مئوية 94.92%.

4- رضوى أكرم عبد الخالق سليمان، معهد شبرا بخوم 597 بنسبة مئوية 94.76%.

5- فاطمة الزهراء أشرف عطوه 94.44%، معهد قويسنا.

كما تم الإعلان عن الأوائل من المكفوفين لطلاب الثانوية الأزهرية في المنوفية 2023، وجاءت الأسماء كالتالي:

1- صفا محمود عبد السميع معهد منوف بمجموع 448 بنسبة مئوية بلغت 71.11%.

2- حبيبة عادل فتحي 421 بنسبة مئوية بلغت 66.83% بالمركز الثاني.