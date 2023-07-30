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صلاح عبد الله بعد تكريمه بـ«القومي للمسرح»: أشعر بخجل شديد منكم

كتب:

هبة أمين
03:41 م | الأحد 30 يوليو 2023
صلاح عبد الله في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صلاح عبد الله في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

استقبل حضور المهرجان القومي للمسرح المصري، خلال حفل افتتاح الدورة السادسة عشرة للمهرجان بدار الأوبرا المصرية مساء أمس السبت، الفنان صلاح عبد الله، بالتصفيق والتهليل فور صعوده خشبة المسرح، لاستلام درع تكريمه تقديرًا لمشواره الفني والمسرحي، والذي سلمّه إياه الفنان أحمد صلاح السعدني، إذ تربطهما صداقة قوية رغم اختلاف المرحلة العمرية بينهما.

مشوار صلاح عبد الله على خشبة المسرح

مشوار فني مميز قضاه الفنان صلاح عبد الله على خشبة المسرح، قدّم خلاله عددًا من الأعمال المسرحية سواء على مسارح الدولة أو القطاع الخاص، وهو ما وصفه خلال كلمته بحفل افتتاح المهرجان مساء السبت، بتأكيده أنه حكايته مع المسرح بدأت قبل احترافه التمثيل بسنوات.

رحلة صلاح عبد الله مع المسرح

وأشار الفنان القدير إلى أن هناك من يعتقد أن رحلته مع المسرح بدأت من القطاع الخاص فقط، ولكن الجميع وزملاءه المكرمين يعلمون جيدًا حكايته مع المسرح وبدايته الحقيقية، مضيفًا: «عندما أخبرني الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، وياسر صادق مدير المهرجان بشأن تكريمي، وافقت وأنا أشعر بخجل شديد».

رسالة صلاح عبد الله لزملائه في المهرجان القومي للمسرح

ووجّه صلاح عبدالله رسالته إلى الحضور في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري وسط تصفيق الجميع بقوله: «أنا جيت عشان أتونس بيكم، بشكركم لحبكم وعطفكم وتعاطفكم».

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