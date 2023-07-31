وصول جثمان نجل حسن يوسف إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

وصل جثمان عبدالله، نجل الفنان حسن يوسف، وزوجته الفنانة شمس البارودي، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة عليه، ورافق الجثمان والديه.

بينما حضر الفنان محمود فؤاد، وميرفت أمين، عفاف شعيب، أيمن عزب، في مسجد الشرطة، لأداء صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف.

وتوفي عبدالله حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما تعرض للغرق بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي.

ونعى عدد كير من الفنانين، الشاب الراحل، حيث كتبت عبير صبري، عبر حسابها على إنستجرام: «ربنا يرحم عبدالله ابن الفنانين الكبار ويلطف بيهم في الابتلاء ويصبرهم على مصيبتهم»، طالبة من جمهورها الدعاء للوالدين بالصبر، وللشاب الراحل بالرحمة والمغفرة.