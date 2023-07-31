تشغل مصاريف كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2023، الكثير من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، الذين يتاح لهم دخول الكلية التي تعد صرحا علميًا كبيرًا في مجال الهندسة الإلكترونية بفروعها، إذ بلغت قيمة مصروفات هندسة الاتصالات والشبكات، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة التحكم الصناعي، نحو 10920 جنيهًا، وفق المعلن من العام السابق.

مصاريف كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف والأوراق المطلوبة

وحددت الكلية، بخلاف مصاريف كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2023، الأوراق المطلوبة من الطلاب للالتحاق بها، وجاءت كالتالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- دفع المصاريف اللازمة.

6- اجتياز اختبار القدرات.

7- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

8- تقديم الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.

خطوات التقديم في كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف

وعن الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم في كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2023، جاءت كالتالي:

1- تجهيز الأوراق المطلوبة من الطالب والمعلنة من إدارة الكلية.

2- تقديم الملف في الكلية على أن يكون مستوفيا كافة المطلوب.

3- اجتياز الاختبارات المقررة على الطلاب الراغبين في دخول الكلية.