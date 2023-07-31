قائمة بكليات تقبل من 70% أدبي.. توقعات بحسب تنسيق 2022
كتب:
أحمد أبوضيف
03:36 م | الإثنين 31 يوليو 2023
تنسيق الجامعات
يهتم الآلاف من طلاب الشهادة الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية بمعرفة الكليات التي تقبل من 70% أدبي 2023 بمختلف الجامعات الحكومية في المحافظات.
وقالت مصادر بالأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا يمكن الإشارة أو تحديد الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية، نظرا إلى عدم معرفة الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، وكذلك معرفة نتائجها لأنها لم تبدأ بعد.
كليات تقبل من 70% أدبي
وأشارت المصادر إلى أن التوقعات بشأن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لتسجيل الرغبات يشير إلى احتمالية قربها من العام الماضي والوقوف عن 64% لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أن المرحلة ستشهد وجود كليات تقبل من 70% ادبي 2023 لطلاب الشعبة مثل كليات التربية وتجارة والحقوق، واللغات والترجمة في الجامعات الخاصة والأهلية.
تنسيق الجامعات 2023
وجاءت الكليات المتاحة عبر موقع التنسيق كالآتي:
تجارة جنوب الوادي287
تربية الفيوم287
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
آداب حلوان 286
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286
تجارة عين شمس 285
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
آداب المنصورة 284
تجارة و إدارة أعمال حلوان 284
تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
تربية بنات عين شمس 283
آداب بور سعيد 282
تربية (طفولة) طنطا 282
تربية السويس 282
تربية جنوب الوادي 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
فنون جميلة (فنون) الأقصر 282
آداب بنها 281
آداب انتساب موجه القاهرة 280
تربية (طفولة) الإسكندرية 280
تربية سوهاج 280
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280
تجارة انتساب موجه القاهرة 279
تجارة بور سعيد 279
تربية أسيوط 279
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
تربية جنوب الوادي بالغردقة 278
تربية رياضية بنات بنها 278
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
تجارة بنها 277
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277
تربية طفولة مبكرة القاهرة 277
آداب وعلوم إنسانية السويس 276