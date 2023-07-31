قائمة بكليات تقبل من 70% أدبي.. توقعات بحسب تنسيق 2022

يهتم الآلاف من طلاب الشهادة الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية بمعرفة الكليات التي تقبل من 70% أدبي 2023 بمختلف الجامعات الحكومية في المحافظات.

وقالت مصادر بالأعلى للجامعات في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا يمكن الإشارة أو تحديد الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية، نظرا إلى عدم معرفة الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023، وكذلك معرفة نتائجها لأنها لم تبدأ بعد.

كليات تقبل من 70% أدبي

وأشارت المصادر إلى أن التوقعات بشأن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لتسجيل الرغبات يشير إلى احتمالية قربها من العام الماضي والوقوف عن 64% لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أن المرحلة ستشهد وجود كليات تقبل من 70% ادبي 2023 لطلاب الشعبة مثل كليات التربية وتجارة والحقوق، واللغات والترجمة في الجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات 2023

وجاءت الكليات المتاحة عبر موقع التنسيق كالآتي:

تجارة جنوب الوادي287

تربية الفيوم287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

آداب حلوان 286

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 286

تجارة عين شمس 285

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

آداب المنصورة 284

تجارة و إدارة أعمال حلوان 284

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية بنات عين شمس 283

آداب بور سعيد 282

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية السويس 282

تربية جنوب الوادي 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282

آداب بنها 281

آداب انتساب موجه القاهرة 280

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

تربية سوهاج 280

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

تجارة انتساب موجه القاهرة 279

تجارة بور سعيد 279

تربية أسيوط 279

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

تربية رياضية بنات بنها 278

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تجارة بنها 277

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

آداب وعلوم إنسانية السويس 276