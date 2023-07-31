لبلبة وإلهام شاهين ومجدي كامل يشاركون في صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف

وصل الفنانين لبلبة، وإلهام شاهين، ومها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، ولقاء سويدان، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الراحل عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، وشمس البارودي.

ويؤم صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف، الشيخ خالد الحندي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، حيث وصل الجثمان قبل قليل، إلى المسجد، وحضر عدد كبير من الفنانين للجنازة، ومنهم محمد فؤاد، وميرفت أمين، عفاف شعيب، أيمن عزب.

وتوفي عبدالله حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما تعرض للغرق بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي.