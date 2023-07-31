رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لبلبة وإلهام شاهين ومجدي كامل يشاركون في صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:54 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جنازة ابن حسن يوسف

جنازة ابن حسن يوسف

وصل الفنانين لبلبة، وإلهام شاهين، ومها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل، ولقاء سويدان، إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الراحل عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، وشمس البارودي.

ويؤم صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف، الشيخ خالد الحندي، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، حيث وصل الجثمان قبل قليل، إلى المسجد، وحضر عدد كبير من الفنانين للجنازة، ومنهم محمد فؤاد، وميرفت أمين، عفاف شعيب، أيمن عزب.

وتوفي عبدالله حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح أمس، بعدما تعرض للغرق بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي.

اقرأ المزيد:

خالد الجندي إمام صلاة جنازة نجل الفنان حسن يوسف

وصول جثمان نجل حسن يوسف إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه

ميرفت أمين وعفاف شعيب تشاركان في جنازة نجل حسن يوسف (صور)

تأجيل جنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي
بقلم أحمد عبد الرحمن