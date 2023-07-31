جدول انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023.. اعرف المواعيد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، جدول انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023، بالتزامن مع خريطة انقطاع التيار في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على المراكز والقرى التابعة للمحافظة، على مدار اليوم، لضمان عدم انقطاع الكهرباء بشكل عشوائي وتخفيف الأحمال بمدد زمنية لمدة ساعة واحدة على مدار اليوم.

خطة تخفيف الأحمال في مدينة الإسماعيلية

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، جدول انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023، من هنا، ويتضمن انقطاع التيار في مدينة الإسماعيلية لمدة ساعة في مراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز أبوصوير ومركز التل الكبير ومركز القصاصين ومركز الإسماعيلية ومركز ومدينة فايد.

وبحسب بيان رسمي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، بشأن وجدول انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023، سيجري قطع التيار عن مناطق شرق البحيرات في القنطرة شرق ومنطقة وادي الملاك في التل وقرية أبوعطوة وقرية نفيشة وقرية عين غصين وقرية الضبعية في مركز الإسماعيلية إلي جانب قرية أبو سلطان وقرية سرابيوم وقرية فنارة وقرية كسفريت التابعة لمركز ومدينة فايد، من الساعة الواحدة مساءً إلى الثانية مساءً.

جدول انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023

وأعلنت الشركة، تخفيف الأحمال طبقاً لجدول انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية أغسطس 2023، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مدار شهر أغسطس، والتعامل الفوري مع أي حادث طارئ بنطاق الإسماعيلية ومحافظات قطاع القناة التابعة لها.