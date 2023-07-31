جدول انقطاع الكهرباء الجديد في أسوان أغسطس 2023.. اعرف المواعيد والمدة

أعلن مجلس الوزراء، جدول انقطاع الكهرباء الجديد في أسوان أغسطس 2023، ومن المقرر أن يجري تنفيذه بدءًا من الساعة الـ 12 ظهر غدًا الثلاثاء في مختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق بين وزراتي الكهرباء والبترول، وتضمن الجدول المنطقة، وموعد انقطاع الكهرباء بها ثم موعد عودتها مرة أخرى، وذلك ليتمكن الأهالي من معرفة جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن جدول انقطاع الكهرباء الجديد في أسوان أغسطس 2023 في مختلف قرى ومراكز المحافظة، وموعد عودة التيار مرة أخرى، وذلك ليتمكن الأهالي من معرفة موعد انقطاع الكهرباء وعودتها ليتسنى لهم فصل الأجهزة الكهربائية تجنبًا لتعرضها للحرق، وليتمكن الجميع من إنهاء الأعمال التي ترتبط بالكهرباء قبل فترة تخفيف الأحمال.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان

وبحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان، فقد أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء موعد انقطاع الكهرباء في المجموعة الأولى والتي تبدأ من الساعة 12:00 وتستمر حتى 1:00 ظهرًا وفقًا لجدول تخفيف الأحمال حيث شملت مدينة أسوان والقرى الآتية:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أسوان

وتضمن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسوان، موعد انقطاع الكهرباء في المجموعة الثانية والتي تشمل المدينة وعدة قرى وبعض الفنادق، حيث يبدأ انقطاع الكهرباء 1:00 ظهرًا وحتى 2:00 ظهرًا وفقًا لجدول تخفيف الأحمال والتي جاءت كالتالي:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المجموعة الثالثة

ويأتي موعد انقطاع الكهرباء في قرى المجموعة الثالثة طبقًا لما ورد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة أسوان انقطاعها من الساعة 2:00 وحتى 3:00 ظهرًا، كما يمكن معرفته من خلال الضغط هنا، وتشمل المناطق الآتية:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في دراو وكوم أمبو

وتشهد قرى دراو وكوم أمبو وبعض المناطق بمدينة أسوان، موعد انقطاع الكهرباء في تمام الساعة 3:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا بصورة يومية وفقًا لجدول تخفيف أحمال الكهرباء والتي جاءت كالتالي:

موعد انقطاع الكهرباء في جميع قرى أسوان

وبحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء فإنّه من المقرر أن تنقطع الكهرباء لمدة ساعة يوميًا عن كل منطقة، حيث جاء موعد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في جميع قرى ومدن محافظة أسوان بحسب الجدول المعلن كالتالي: