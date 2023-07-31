جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الأقصر أغسطس 2023 «صور»

أعلن مجلس الوزراء منذ قليل، جدول انقطاع الكهرباء في محافظة الأقصر أغسطس 2023، وكذلك خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه سيجرى تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في المحافظات المختلفة.

خطة تخفيف الأحمال فى الأقصر 2023

ولفت مجلس الوزراء في بيان له، إلى أن خطة تخفيف الأحمال تمت بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وجرى نشر وتوزيع خطة تخفيف الأحمال في الأقصر 2023، على المؤسسات الحكومية وكافة المنشآت الحيوية.

ولفتت الحكومة في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى أنه سيجرى نشر جدول تخفيف الأحمال بالمحافظات تباعا، حتى يتعرف كل شخص على موعد تخفيف الأحمال في منطقته، وعدد المناطق داخل كل مجموعة ومدة انقطاع الكهرباء.