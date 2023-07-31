جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023.. اعرف المواعيد
كتب:
حسن صالح
03:35 م | الإثنين 31 يوليو 2023
جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية
كشف بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 حيث صدر اليوم الجدول والذي تضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء دوالتي سيبدأ تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في أنحاء المحافظة في إطار خطة تخفيف الأحمال بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وتستعرض «الوطن» تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 والمقررة اعتبارا من غدا حيث أعلنت المحافظة في بيان لها تفاصيل الجدول والمناطق والمواعيد المقررة
خريطة جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023
وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» أنه من المقرر تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 اعتبارا من غدا ويمكن الإطلاع علي الجدول علي الرابط من هنا
تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023
أضاف المحافظ أن كلف رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع إدارات الكهرباء وشركات التوزيع علي تنفيذ الجدول وتخفيف الأحمال مشيرا وأنه يمكن لجميع المواطنين علي مستوي الجمهورية تقديم الشكاوي عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال رقم الخط الساخن 121
كما يمكن التواصل مع شركة توزيع الكهرباء على أرقام تليفون الأرضي التالية: 26718795 02– 022671272
وأهاب محافظ القليوبية بأماكن تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 المتأثرة بتوفير مغذي بديل فترة الإنقطاع صباحًا خاصة أصحاب الأماكن الخدمية والمستشفيات والمخابز
وكانت الحكومة قد أعلنت جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية أغسطس 2023 وخطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات حيث من المقرر تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في القليوبية والمحافظات المختلفة