جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023.. اعرف المواعيد

كشف بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 حيث صدر اليوم الجدول والذي تضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء دوالتي سيبدأ تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في أنحاء المحافظة في إطار خطة تخفيف الأحمال بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 والمقررة اعتبارا من غدا حيث أعلنت المحافظة في بيان لها تفاصيل الجدول والمناطق والمواعيد المقررة

خريطة جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن» أنه من المقرر تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 اعتبارا من غدا ويمكن الإطلاع علي الجدول علي الرابط من هنا

تفاصيل جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023

أضاف المحافظ أن كلف رؤساء المدن والمراكز بالتنسيق مع إدارات الكهرباء وشركات التوزيع علي تنفيذ الجدول وتخفيف الأحمال مشيرا وأنه يمكن لجميع المواطنين علي مستوي الجمهورية تقديم الشكاوي عن قطع التيار الكهربي من خلال الاتصال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال رقم الخط الساخن 121

كما يمكن التواصل مع شركة توزيع الكهرباء على أرقام تليفون الأرضي التالية: 26718795 02– 022671272

وأهاب محافظ القليوبية بأماكن تنفيذ جدول انقطاع الكهرباء في القليوبية الجديد أغسطس 2023 المتأثرة بتوفير مغذي بديل فترة الإنقطاع صباحًا خاصة أصحاب الأماكن الخدمية والمستشفيات والمخابز

وكانت الحكومة قد أعلنت جدول انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية أغسطس 2023 وخطة تخفيف أحمال الكهرباء في مختلف المحافظات حيث من المقرر تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء في القليوبية والمحافظات المختلفة