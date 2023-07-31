أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الفيوم.. الموعد والرسوم

يترقب آلاف الطلاب، إعلان أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الفيوم، وموعد فتح باب التظلمات، كي يتسنى لهم مراجعة كراسات الإجابة الخاصة بهم ودرجاتهم، خصوصًا المتفوقين الذين لم يحققوا أرقامًا مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة 2023، فيما أوضخت الوزارة، أنّ الطالب المتظلم سيتمكن من الحصول على صورة ضوئية من ورق الإجابة الخاص به.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الفيوم، ورسوم التظلم في كل مادة، فضلًا عن موعد تلقي الطلبات، ورابط التظلمات.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، موعد تظلمات الثانوية العامة 2023، حيث من المقرر أن يتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب إلكترونيًا بعد مرور 48 ساعة، من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، أي أنّها تبدأ يوم الأربعاء المُقبل الموافق 2 أغسطس، وتستمر لمدة 15 يومًا.

رابط تظلمات الثانوية العامة

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الخطوات الآتية.

الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة من خلال الضغط هنا.

تسجيل الدخول بحسب الطالب لتقديم التظلم.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الفيوم

من جهته، قال أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه فيما يخص أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الفيوم، فإنّه من المقرر أن يتم عقد لجنة غدًا الثلاثاء لتحديد أماكن تلقي التظلمات، ومكان الكنترول، على أن يتم إعلان الأماكن فور انتهاء الاجتماع.

رسوم تظلمات الثانوية العامة

وفيما يخص رسوم تظلمات الثانوية العامة، فإنّ سعر التظلم في كل مادة دراسية من مواد الثانوية العامة التي يرغب الطالب في التظلم عليها يبلغ 200 جنيهً، بحسب بيان وزارة التربية والتعليم، وسيتم فحص طلبات التظلمات ورقيًا في أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل محافظة في المقرات القريبة من الطلاب، بدلًا من الذهاب للكنترول الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر لتوفير العناء عليهم وعلى أسرهم.