منح دراسية في السعودية للطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، بدأ الطلاب في البحث عن المنح الدراسية في الخارج، وتقدم العديد من الجامعات في الدول العربية، منحًا دراسية للمقيمين من الخارج، حتى يتمكنوا من الالتحاق بتلك الجامعات المميزة، وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول التي تعطي الفرصة للطلاب من الخارج الالتحاق بتلك المنح.

ويهتم الطلاب بعد حصولهم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بالبحث عن منح دراسية في السعودية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير، أبرز الجامعات التي تقدم منحا دراسية في المملكة العربية السعودية، ومميزات الدراسة بتلك الجامعات وفق المواقع الرسمية لها، التي جاءت كالتالي:

منح دراسية في السعودية

وجاءت الجامعات التي تقدم منحا دراسية في السعودية، كالتالي:

1- جامعة الملك عبد العزيز

تتيح الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز، فرصة الحصول على العديد من المميزات، وتتمثل في الآتي:

- استقبال الطلاب المقبولين في المنح بالمطار.

- بالتنسيق بين جهات قبول الطلبة الدوليين ووكالة الإسكان في جامعة الملك عبد العزيز، يستقبل مشرفو وكالة المنح الدراسية، الطلبة الدوليين الجدد الحاصلين على منح دراسية من مطار الملك عبد العزيز بجدة، ثم يتم توصيلهم إلى مكان إقامتهم في السكن.

- منح الطلاب مكافأة بدل تجهيز عند القدوم.

- منح الطلاب تذاكر سنوية للطلاب المنتظمين وتعويض تذاكر السفر للمستجدين.

- متابعة الإجراءات المالية الخاصة بمكافأة الطلاب حتى انتظامها.

- تقديم الإعانات والمعونات المالية الطارئة للطلاب.

- يتم منح الطلاب مكافأة تفوق لفصلين متتاليين.

- منح الطلاب بدل تخرج مكافأة ثلاثة أشهر.

- توفير السكن الملائم لطلاب المنح الدراسية ومتابعة وضعه في السكن في أثناء دراسته لمساعدته في حل أي صعوبات قد تواجهه في مقر سكنه.

2- جامعة الملك فهد

وتتيح الدراسة في جامعة الملك فهد، فرصة الحصول على العديد من المميزات، وتتمثل في الآتي:

- تشجع الجامعة الأفكار الإبداعية وتسعى إلى تفوق الطلاب.

- معاملة الطلاب والموظفون معاملة عادلة وإنسانية.

- التعامل بكل شفافية في التعليم مع الطلاب.

الكليات والأقسام في جامعة الملك فهد

- كلية الهندسة والهندسة التطبيقية.

- كلية علوم وهندسة الحاسب.

- كلية هندسة البترول وعلوم الأرض.

- كلية العلوم.

- كلية تصميم البيئة.

- كلية إدارة الأعمال.

- كلية الدراسات العامة.

كلية المجتمع – الدمام.

منح جامعة تبوك

وتتيح الدراسة في جامعة تبوك، الفرص التالية:

- تقدم المنح الخارجية للطلاب والطالبات من مختلف دول العالم بشرط أن لا تتجاوز نسبة المنح الخارجية الممنوحة عن 75% من إجمالي عدد المنح الدراسية.

- تتيح المنحة للطلاب اصطحاب أفراد العائلة.

- توفر الجامعة التأمين الصحي الشامل للطلاب وأفراد أسرته.

- توفر المنحة راتبا لمدة شهرين عند وصول الطالب.

- تُصرف مكافأة لمدة 3 شهور عند التخرج.

- تتيح الجامعة للطلاب تذاكر سفر مجانية من وإلى بلد الإقامة.

- توفر المنحة للطلاب سكن ورعاية اجتماعية وثقافية وتدريبية للطلاب.

- توفر المنحة للطلاب وجبات غذائية مخفضة للطلاب.