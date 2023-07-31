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كليات تقبل من 80% أدبي 2023 وفقا لتنسيق العام الماضي.. بينها الإعلام

كتب:

أحمد أبوضيف
04:16 م | الإثنين 31 يوليو 2023
كلية الآداب

كلية الآداب

يستعد مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس و فروعه في المحافظات، لأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أّن الحدود الدنيا لـ كليات تقبل من 80% أدبي 2023 لم تُعلن بعد، خاصة أنّ المؤشرات الأولية للحدود الدنيا للمرحلة الأولى، تشير إلى قربها من مثيلتها بالعام الماضي.

كليات تقبل من 80% أدبي 2023

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يمكن لأي شخص الفترة الحالية، تسجيل رغبات المرحلة، دون كشف الحدود الدنيا للتنسيق وأسماء كليات تقبل من 80% أدبي 2023، وأن مدة تسجيل الرغبات ونظرية العرض والطلب، هي الفيصل النهائي في الحدود الدنيا للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لكليات تقبل من 80% أدبي  وفقًا لتنسيق العام الماضي، وبحسب ما هو موضح على الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات:

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328 درجة

إعلام المنوفية 327 درجة

آثار دمياط 326 درجة 

آثار عين شمس 324 درجة 

آثار القاهرة 323 درجة 

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 323 درجة 

حقوق سوهاج 323 درجة 

إعلام بني سويف 321 درجة 

آثار ولغات مطروح 320 درجة 

الإعاقة والتأهيل ببني سويف 319 درجة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319 درجة 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.