انتشال جثة طالب غرق قبل نتيجة الثانوية العامة ببورسعيد.. «جاب 82%»

انتشل رجال الإنقاذ البحري ببورسعيد، جثة زياد طالب طالب الثانوي غرق أثناء السباحة مع أصدقائه بشاطئ بحر بورسعيد بنطاق حي المناخ رغم ارتفاع الأمواج ووضع الرايات السوداء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، وتبين أن الطالب الراحل حصل على 82% شعبة أدبي.

إخطار بانتشال الجثة

تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد إخطارا من رجال الإنقاذ البحري، يفيد بالعثور على جثمان الطالب زياد هاني 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، وتم إخراج جثته من باب جمركي 20 ونقلها إلى مشرحة مستشفى النصر تحت إشراف الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة.

نزل مع أصدقائه للسباحة في الأمواج العالية

تبين من التحريات الأولية للرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع رجال الإنقاذ البحري والحماية المدنية وقوارب الصيد وأصحاب اللانشات أن الطالب نزل للسباحة صباح أمس في أجواء غير مناسبة لارتفاع الموج إلى أكثر من ثلاث أمتار على شاطئ بورسعيد.

استغاث بصديقه لإنقاذه

كما تبين من التحريات أن زياد دخل مع صديق له إلى مساحات عميقة من الماء، وتعرض لدوامة وارتفاع الأمواج واستغاث بصديقه أن ينقذه، لكن الأمواج حالت بينهما وخرج صديقه إلى الشاطئ وأبلغ الجهات المختصة البحث عن جثته.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحريات التي أمرت بالتحفظ على جثة الطالب تحت تصرفها بمشرحة المستشفى.

من جانب آخر كتبت هبة غنيم، مدير مدرسة أبو بكر الصديق عبر صفحتها فيسبوك، أن الطالب زياد حصل على درجة نجاح 82%، معربة عن حزنها الشديد خاصة أنه كان من المتفوقين والملتزمين أخلاقيا وقدمت التعازي لأسرة الطالب ولأهل بورسعيد في وفاه الفقيد، وطالبت الشباب بعدم التسرع وتحكيم العقل في كل تصرفاتهم حتى لا يتعرضوا للمخاطر أو الوفاة.