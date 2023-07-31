تعتبر كلية اللغة العربية من الكليات التي يهتم بها بعض طلاب الثانوية الأزهرية 2023، ويرغب عدد منهم في الالتحاق بها، لذلك يهتم الكثير منهم بمعرفة توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود «بنين».

توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود «بنين»

ويعتمد بعض طلاب الثانوية الأزهرية 2023 على تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود «بنين» للعام الماضي، كمؤشر لتنسيق الكلية العام الحالي، وكان تنسيق تلك الكلية للتخصص العام العام الماضي يبدأ من 321 درجة كحد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية انتظام، و336 درجة حد أدنى لطلاب الشعبة الأدبية انتساب.

توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر

وحول توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود «بنين» بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية في الثانوية الأزهرية 2023، فبالاستعانة بتنسيق العام الماضي، كان الحد الأدنى لقبول طالب الشعبة العلمية انتظام يبدأ من 341 درجة، أما الحد الأدنى للقبول بنظام الانتساب لطلاب الشعبة العلمية كان يبدأ من 404 درجات.

وبالحديث عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود «بنين»، لابد من الإشارة إلى تنسيق شعبة التاريخ والحضارة بالكلية، التي وصل الحد الأدنى للالتحاق بها العام الماضي لطلاب الشعبة الأدبية انتظام، إلى 315 درجة، و340 درجة لطلاب الأدبي انتساب، أما عن طلاب الشعبة العلمية، فالانتساب وصلت لـ344 درجة كحد أدنى، أما الانتظام 342 كحد أدنى.