جدول انقطاع الكهرباء في الوادي الجديد أغسطس 2023.. اعرف المواعيد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، جدول انقطاع الكهرباء الجديد في الوادي الجديد أغسطس 2023، بداية من غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، بمختلف قرى ومدن المحافظة، بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جدول انقطاع الكهرباء الجديد في الوادي الجديد أغسطس 2023 في مختلف قرى ومراكز المحافظة، وموعد عودة التيار مرة أخرى، ضمن إطار خطة الدولة في تخفيف الأحمال.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الوادي الجديد

ووفقاً لجدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الوادي الجديد، أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء موعد انقطاع الكهرباء التي تبدأ من الساعة 12:00 وتستمر حتى 1:00 ظهرًا وفقًا لجدول تخفيف الأحمال، حيث تتضمن قرى مركز الخارجة قرية جورمشين والآبار الزراعية بمركزي الداخلة وبلاط بقراها وتخفيف أحمال الكهرباء كالتالي:

موعد انقطاع الكهرباء في جميع قرى الوادي الجديد

وبحسب جدول تخفيف أحمال الكهرباء الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، فمن المقرر أن تنقطع الكهرباء لمدة ساعة يوميًا عن كل منطقة، ويأتي موعد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في جميع قرى ومدن محافظة الوادي الجديد حسب الجدول المعلن كالتالي: