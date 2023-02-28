انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية.. موعد العودة ورقم للشكاوى 

أعلنت شركة كهرباء الإسكندرية انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق كبرى، اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 3 ساعات، منذ التاسعة صباحا حتى منتصف ظهر اليوم، بسبب أعمال الصيانة، وذلك من خلال 3 مناطق شرق الإسكندرية و6 مناطق في وسط وغرب المدينة.

وبحسب بيان شركة توزيع كهرباء الإسكندرية، فإن موعد عودة الكهرباء بشكل طبيعي سيكون مع منتصف ظهر اليوم، وفي حال أي مشكلة أو استمرار لانقطاع الكهرباء في المناطق المعلن العودة بها، عليهم الاتصال على الخط الساخن 121 لإصلاح أي عطل مستمر.

أماكن انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وأشارت الشركة أن أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم تمثلت في:

- الراس السوداء: عزية الطاروتي.

- المندرة: 6 تنظيم ش سريوية من ش رستم فيكتوريا.

- السيوف: عزية سكينة الجديدة والقديمة.

أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وتمثلت أماكن انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية في التالي:

- الإبراهيمية: شارع السمان بجوار مكتب بريد سيدى جابر، 71 ش احمد شوقی رشدي.

- سموحة: سموحة الجديدة، تعمير سموحة.

- محرم بك: سيدى الصوري محطة مصر بارة كرموز 2 بموزع الرض المعارض.

- الجمرك داخل المنطقة الجمركية.

-القباري: نجع العرب المتراس.

- الحمام: أهالي غرب المطار.