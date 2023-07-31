مع اقتراب موعد إعلان تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، يتساءل البعض عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق «بنين»، وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، الحدود الدنيا التي جرى تحديدها العام الماضي 2022 للقبول بتلك الكلية، حيث يمكن أن يستعين بها بعض الطلاب كمؤشر لشكل التنسيق هذا العام.

توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق «بنين»

وعن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالزقازيق «بنين»، وفقا لتنسيق العامي، لابد لطلاب الثانوية الأزهرية 2023 من الشعبة العلمية، الراغبين في الالتحاق بشعبة التاريخ والحضارة في الكلية، أن يكون مجموعهم من 325 درجة للانتظام، أما الانتساب، فكان يبدأ من 361 درجة.

الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية

أما قبول الشعبة الأدبية في توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق «بنين» للعام الماضي، كان يبدأ من 348 درجة للانتظام، و315 للانتساب، وبعيدًا عن تلك الشعبة، فلابد من الإشارة في الحديث عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق «بنين»، إلى أن العام الماضي، كان لابد أن يحصل طالب الثانوية الأزهرية على 326 درجة ليلتحق بالكلية بنظام الانتظام، أما نظام الانتساب، فلابد أن يحصل الطالب على 355 درجة، وذلك لطلاب العلمي.

أما عن توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق «بنين» لطلاب الشعبة الأدبية 2023، كانت الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على 315 درجة، كحد أدنى لدخول الكلية في نظام الانتظام، أما نظام الانتساب، فكان يبدأ من 321 درجة حد أدنى.