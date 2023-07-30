«المحليات» بالحوار الوطني تناقش وضع العاصمة الإدارية ونظام اختيار المحافظين

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اللجنة انتهت بالفعل من المناقشات داخل الحوار الوطني فيما يخص قانوني المحليات والمجالس المحلية الشعبية، وتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص لجنة المحليات في جلسة اليوم، التي كانت ثرية جدا، وشهدت مناقشة بعض الأمور، على رأسها وضع العاصمة الإدارية في القانون والمحليات، بصفتها مدينة تقع في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى النظام الأمثل لاختيار المحافظين إما بالتعيين أو الانتخاب.

عقد ورش عمل مصغرة

وأضاف عصام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لجنة المحليات تتجه الآن إلى عقد ورش عمل مصغرة تضم ممثلين من كل القوى السياسية والمشاركة في الحوار، وذلك لصياغة وبلورة جميع المقترحات والتوصيات ورفعها إلى رئيس الجمهورية، لأن دورنا ليس صياغة التشريعات بل تقديم المقترحات في صورة نهائية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

الدستور هو السقف الذي نعمل تحت مظلته

ولفت مقرر مساعد لجنة المحليات، إلى أنه يجب التأكيد على أنه لا يجب تقديم اقتراح مخالف للدستور، لأنه السقف الذي نعمل جميعا تحته، ويجب علينا جميعا الالتزام به، حتى فيما يخص مقترحات الخاصة باختيار القوائم وطرق الانتخاب.