رئيس «الأمانة الفنية»: الأغلبية في الحوار الوطني تميل لعدم انتخاب المحافظين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه جرى طرح اليوم مسألة مدى جواز انتخاب المحافظين، وهذا الرأي وإن أجازه الدستور لكنه لم يكن محل توافق، بل على العكس الأغلبية العددية في المناقشات تميل إلى استمرار نظام تعيين المحافظ والإدارات المحلية.

مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية

وأضاف «فوزي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه فيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، جرت مناقشة التيسيرات التي يتم تقديمها لفئات، مثل المرأة والشباب، عند تقديم أوراقهم للترشح.

وأشار إلى أنه جرى مناقشة مسألة التجنيد، وإمكانية النظر لها في ضوء أحكام الدستور والسوابق القضائية، والجرائم الانتخابية ومدى الحاجة لإعادة النظر بها أم الجرائم الانتخابية الحالية كافية.

ولفت إلى أن كل الأمور المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية جرى مناقشتها، مثل مبلغ التأمين، ومبالغ القائمة والفردي، والدعاية والإلكترونية، والحدود القصوى للدعاية.

قانون العمل الأهلي

وبالنسبة للمناقشات حول قانون العمل الأهلي، أوضح أن جرى مناقشة وضع النقابات الحالي، والعقبات أمام عمل النقابات العمالية، وقنوات الاتصال بين النقابات العمالية وصاحب العمل.