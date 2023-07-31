تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية وأنشطة متنوعة في مراكز الشباب بالإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية تسعى دائماً لتقديم الأفضل لأبناء الإسكندرية في مختلف المجالات والأنشطة التي تقدم إليهم من خلال مراكز الشباب المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، لذلك تقوم بتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية وقواعدها من خلال كورسات داخل مراكز الشباب إلى جانب الأنشطة الرياضية المختلفة.

أيروبكس وإنجليزي وكرة قدم.

قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يتم تنظيم دورات الأيروبكس في مركز شباب السيوف 2 التابع لفرع شباب المنتزه لـ 40 مستفيدا، مع تعليم اللغة الإنجليزية لـ 20 مستفيدا، وتدريبات كرة القدم لـ 150 مستفيدا.

تنوع الأنشطة بشباب المعمورة

وأضافت وكيل رياضة الإسكندرية أنه من خلال مركز شباب المعمورة التابع لفرع شباب المنتزه، وجرى تدريب فريق الكاراتيه لـ 50 مستفيدا

- تدريبات كرة السلة لـ 70 مستفيدا.

- تعليم الرسم لـ 50 مستفيدا.

- نشاط المكتبة لـ 25 مستفيدا.

ومن خلال مركز شباب العمراوي التابع لفرع المنتزه أقيمت تدريبات الكونغ فو، والكاراتيه، والجمباز تحت إشراف المستشار وليد أبو هيسة رئيس مجلس الإدارة وإشراف محمد بدير مدير المركز.

يأتي هذا من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الرياضية.