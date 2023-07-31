أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة سوهاج

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج تشغل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء المراكز والمدن والقرى، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا، خاصة بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة.

أماكن تطلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج، تنشرها «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج

وجاءت أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في سوهاج، داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

ويتم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة من هـنـا.

- تسجيل الدخول بـ رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 باستخدام البريد الموحد.

- يمكن للطالب أو ولي أمره الإطلاع على البريد الموحد الخاص به من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

طريقة عمل تظلمات الثانوية العامة 2023

ويمكن للطالب الاتصال برقم شكاوى الثانوية العامة 2023 والتواصل مع وزارة التربية والتعليم من خلال الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم 19126، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 3:30 عصرًا.

كما أتاحت «التعليم» التظلم من خلال دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل مادة، على أن يتم التظلم على مرحلتين، الأولى من خلال بوابة تظلمات الثانوية العامة، وبعد قبول التظلم يتم التوجه لأماكن الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة التي قام بالتظلم بشأنها.