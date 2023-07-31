أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشرقية .. 300 جنيه للمادة

يسعى الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة لمعرفة أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشرقية، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، موضحة أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%.

موعد تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشرقية

من المقرر أن يتم تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، غدا حيث تبدأ التظلمات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بـ 24 ساعة رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه سيتم تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشرقية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الشرقية، سيكون داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن رسوم المادة لعمل تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، 300 جنيه لكل مادة، إذ يتم إيداع المبلغ في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا وهذا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة من الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد التقديم على التظلمات إلكترونيا، يجب متابعة رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من أجل تحديد موعد الحضور إلى مقر التقدير المركزي.