يشغل الكثير من الأهالي والطلاب، البحث عن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة الغربية، حتى يتسنى للطالب التحقق من عدم تعرضه إلى ظلم أثناء أعمال التصحيح وحصوله على درجته بشكل كامل دون إهدار مجهوده.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ رسوم قيمة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، تبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد وزير التربية والتعليم عقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، سيكون ورقيا فى الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية، بداية من الخميس، ويسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أن رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية

وكشف مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في الغربية، تم تحديده في مدرسة طنطا الثانوية بنات، وعلى الطالب أن يسدد رسوم التظلم ويقدم لتظلم على المادة التي يرغب في التظلم على درجاتها.