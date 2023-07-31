توقعات درجات الحرارة لشهر أغسطس 2023.. هل نواجه موجة حارة أخرى؟

على مدار الشهر الماضي، شهدت أنحاء البلاد كافة، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، جعل الكثير من المناطق حول العالم، تعاني من الموجة الحارة التي صاحبها ارتفاعا في نسبة الرطوبة، وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض مع بداية الأسبوع الحالي، الأمر الذي جعل المواطنون يتساءلون عن توقعات درجات الحرارة لشهر أغسطس 2023، خوفًا من عودة الموجة الحارة مرة أخرى.

توقعات درجات الحرارة لشهر أغسطس 2023

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن» عن توقعات درجات الحرارة لشهر أغسطس 2023، إنّ الموجة شديدة الحرارة التي شهدناها على مدار الشهر الماضي، لم تكن أمرًا عاديا على مدار السنوات الماضية، إذ هذا العام، شهدنا لأول مرة موجة حارة طويلة، ولكنها كانت تنكسر بعد مرور 3 أو 4 أيام فقط، ثم تعود درجات الحرارة للمعدلات الطبيعية مرة أخرى.

وأوضحت غانم، خلال حديثها عن تفاصيل حالة الطقس خلال شهر أغسطس الذي يبدأ غدا، أن درجات الحرارة سترتفع في شهر أغسطس عن المعدلات الطبيعية، لكن بدرجات قليلة، وبالرغم من استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، لكن ستبدأ الموجة الحارة في الانكسار مع بداية شهر أغسطس المقبل.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 2 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.