هل تشهد مصر موجات حرارية جديدة في أغسطس؟.. «الأرصاد» توضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن طفيف في الأجواء على الأنحاء كافة خلال الأيام المقبلة، بسبب تأثر البلاد بمنخفض العروض الوسطى، قادم من جنوب شرق أوروبا على سطح البحر المتوسط، يصاحبه كتل هوائية معتدلة ساعدت على تلطيف درجات الحرارة، على الأنحاء كافة.

طقس الأيام المقبلة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة تتراوح بين 35-36 على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وبين 31-33 درجة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين تشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد، أعلى درجات حرارة خلال تلك الأيام بين 40 حتى 44 درجة، ويظل هناك نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية، يعمل على تقليل الشعور بنسب الرطوبة الموجودة في الجو وتلطيف الأجواء خاصة مع بداية ساعات المساء.

طقس أغسطس

وأشارت «غانم»، إلى أنّ حالة الطقس خلال شهر أغسطس، تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، ما يزيد الشعور بارتفاع الحرارة، حيث تمثل الأسابيع المقبلة ذروة فصل الصيف، ويُتوقع أن تتخلله بعض الموجات الحرارية الشديدة، على غرار الموجات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

درجات الحرارة

اليوم الاثنين 31-7-2023 على الأقاليم المصرية، كالتالي:

- القاهرة 36- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25 .

- أكتوبر 37- 25.

- بنهــــا 36- 25.

- دمنهور 35- 24.

- وادي النطرون 36- 25.

- كفر الشيخ 35- 24.

- المنصورة 36- 24.

- الزقازيق 36- 25.

- شبين الكوم 36- 25.

- طنطا 36- 24.

- دمياط 34- 24.

- بورسعيد 34- 25.

- الإسماعيلية 39- 24.

- السويس 38- 25.

- العريش 35- 24.

- رفح 35- 24.

- رأس سدر 39- 26.

- نخل 39 - 20.

- كاترين 36 - 19.

- الطور 42- 26.

- طابا 38- 25.

- شرم الشيخ 42- 30.

- الإسكندرية 33- 24.

- العلمين الجديدة 33- 24.

- مطروح 32- 23.

- السلوم 33- 24.

- سيوة 38- 23.

- رأس غارب 42- 30.

- الغردقة 42- 30.

- سفاجا 41- 29.

- مرسى علم 40- 30.

- شلاتين 42- 30.

- حلايب 38- 31.

- أبو رماد 40- 30.

- رأس حدربة 39- 29.

- الفيوم 40- 25.

- بني سويف 40- 25.

- المنيا 41- 24.

- أسيوط 42- 26.

- سوهاج 43- 27.

- قنا 43- 30.

- الأقصر 44- 30.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 44- 29.