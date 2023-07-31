درجات الحرارة اليوم.. تحسن الأجواء بشكل طفيف و«الأرصاد» تحذر من الرطوبة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31-7-2023، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتوقعت تحسن الأجواء على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة ليلاً على كل الأنحاء، وفي النهار يكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويكون طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 31-7-2023 على الأقاليم المصرية، كالتالي:

- القاهرة 36- 25.

- العاصمة الإدارية 36- 25 .

- أكتوبر 37- 25.

- بنهــــا 36- 25.

- دمنهور 35- 24.

- وادي النطرون 36- 25.

- كفر الشيخ 35- 24.

- المنصورة 36- 24.

- الزقازيق 36- 25.

- شبين الكوم 36- 25.

- طنطا 36- 24.

- دمياط 34- 24.

- بورسعيد 34- 25.

- الإسماعيلية 39- 24.

- السويس 38- 25.

- العريش 35- 24.

- رفح 35- 24.

- رأس سدر 39- 26.

- نخل 39 - 20.

- كاترين 36 - 19.

- الطور 42- 26.

- طابا 38- 25.

- شرم الشيخ 42- 30.

- الإسكندرية 33- 24.

- العلمين الجديدة 33- 24.

- مطروح 32- 23.

- السلوم 33- 24.

- سيوة 38- 23.

- رأس غارب 42- 30.

- الغردقة 42- 30.

- سفاجا 41- 29.

- مرسى علم 40- 30.

- شلاتين 42- 30.

- حلايب 38- 31.

- أبو رماد 40- 30.

- رأس حدربة 39- 29.

- الفيوم 40- 25.

- بني سويف 40- 25.

- المنيا 41- 24.

- أسيوط 42- 26.

- سوهاج 43- 27.

- قنا 43- 30.

- الأقصر 44- 30.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 45- 27.

- أبوسمبل 44- 29.