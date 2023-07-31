حالة الطقس اليوم.. تحسن طفيف في الأجواء على كل الأنحاء بآخر أيام يوليو

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في آخر يوم بشهر يوليو شديد الحرارة، متوقعة تحسن طفيف في الأجواء على كل الأنحاء، ويستمر حتى الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة والرطوبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلاً للحرارة والرطوبة على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، فضلاً عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 31-7-2023 على الأقاليم المصرية، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.