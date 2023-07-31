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«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.. والعظمى بالقاهرة 36

كتب:

شريف سليمان
09:50 ص | الإثنين 31 يوليو 2023
الأرصاد

الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما سيستمر معنا حتى نهاية الأسبوع الحالي، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «وجود نشاط نسبي للرياح يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة الموجودة في الجو، وإحساسنا بالطقس اليوم سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية».

طقس شديد الحرارة

وتابعت أنّ طقس اليوم شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن المناطق الموجودة في الجمهورية خلال فترات النهار وفترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

الطقس في فترة الليل

وواصلت أنّه خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس يكون هناك نشاطا للرياح يلطف الأجواء بشكل كبير ويساعدنا على الإحساس بنسمة الهواء اللطيفة، وبالنسبة لقيم الحرارة الصغرى، فقد انخفضت، ويتم تسجيل 24 و25 درجة مئوية ليلا.

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بقلم شريف سليمان